Yüzde 60'lık zam rüzgarı geliyor! MTV, trafik cezası, emlak vergisi, pasaport harcı....

Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın haberine göre, ‘Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) göre belirlenen emlak, çevre temizlik ve motorlu taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri, deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi, trafik cezaları ve çeşitli idari cezalar yüzde 60’a yakın oranda zamlanacak.