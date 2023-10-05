Yüzde 60'lık zam rüzgarı geliyor! MTV, trafik cezası, emlak vergisi, pasaport harcı....
MTV’den trafik cezasına, emlak vergisinden çevre ve temizlik vergisine, pasaport harcından ehliyet ücretlerine tüm hepsi yılbaşından itibaren zamlanacak. Kasım ayı başında belli olacak Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 60 seviyesinde olması beklenirken, gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vergilerde indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi.
2024 başında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar, Ekim ayındaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak.
Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın haberine göre, ‘Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) göre belirlenen emlak, çevre temizlik ve motorlu taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri, deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi, trafik cezaları ve çeşitli idari cezalar yüzde 60’a yakın oranda zamlanacak.
Artış iseizleyen yılda yani 1 Ocak itibarıyla uygulanacak. Yİ-ÜFE 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.
2022’de yüzde 36,2’ye çıkan Yeniden Değerleme Oranı, 2023’te yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek seviyeyi görmüştü.