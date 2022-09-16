Yüzbinler Hz. Hüseyin için ağladı! 'Erbain'de Kerbela şehitleri için mersiye ve ağıtlar göklere yükseldi

Günler öncesinden Irak’a akın eden İranlılar, Necef ile Kerbela'daki mescitler ile okul binalarına yerleştirilmişti. İranlıların diğer ülke vatandaşlarına göre sayıca fazla ve kontrolsüz olmaları Iraklıların da tepkisine neden olmuştu.