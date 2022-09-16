Yüzbinler Hz. Hüseyin için ağladı! 'Erbain'de Kerbela şehitleri için mersiye ve ağıtlar göklere yükseldi
IRAK'ta Aşura Günü'nden 40 gün sonra düzenlenen "Erbain" törenlerine yüzbinlerce kişi katıldı. Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerinin bulunduğu Kerbela kentine akın eden yüzbinlerce kişi, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
Irak’ta yüz binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" etkinliklerine katılarak, Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerinin bulunduğu Kerbela kentine akın etti. Hz.Hüseyin'in türbesini ziyaret edenler, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
Irak'a Aşura Günü'nden 40 gün sonra düzenlenen "Erbain" törenlerine katılmak için İranlılar başta olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin geldiği açıklanmıştı.
Günler öncesinden Irak’a akın eden İranlılar, Necef ile Kerbela'daki mescitler ile okul binalarına yerleştirilmişti. İranlıların diğer ülke vatandaşlarına göre sayıca fazla ve kontrolsüz olmaları Iraklıların da tepkisine neden olmuştu.
Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da İranlıların kontrolsüz şekilde içeri alınmasına tepki göstererek, İranlı ve diğer yabancı ziyaretçilerin Irak’a girişinde sayı sınırı getirilmesi ve sağlık kurallarına uyulması çağrısında bulunmuştu. Ancak Sadr’ın bu çağrısı hükümet tarafından karşılık bulmadı.