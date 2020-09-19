Yüz yüze eğitim planı belli oldu! İşte koyulan kurallar

Yüz yüze eğitim başlarken velilerin kafasında ‘Çocuklar hangi gün okula gidecek, kaç saat okulda kalacak, virüsten nasıl korunacak’ gibi sorular hâlâ var. Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, yüz yüze eğitimde uygulanacak maddeleri yazdı.