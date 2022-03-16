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Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı

BALIKESİR''in Edremit ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu belirtildi.

Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı

Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. 

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Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı

Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. 

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Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı

10 şüpheli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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