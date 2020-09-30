Yusuf İslam'ı Müslümanlığa iten olay tüyleri diken diken etti

"Geri dönüp kıyıya yönelmeye karar verdim ve, tabii, o noktada fark ettim ki 'Pasifik'le savaşıyorum'. Kazanmamın hiçbir yolu yoktu. Yapacak tek bir şey vardı; o da her şeye gücü yetene beni kurtarması için dua etmekti. Ben de öyle yaptım."