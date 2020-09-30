Yusuf İslam'ı Müslümanlığa iten olay tüyleri diken diken etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Yusuf İslam, Müslümanlığa nasıl geçtiğini anlattı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Yusuf İslam, BBC Four radyo programı Desert Island Discs'te din değiştirme kararını anlattı. İslam'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti.
114
Gerçek adı Steven Demetre Georgiou olan ünlü şarkıcı, 1976'da Malibu'daki ölüme yaklaştığı deneyimin nihayetinde onu İslam'a geçmeye iten olay olduğunu söyledi.
214
Yusuf İslam süreci şu şekilde anlattı: "Ben bir İngilizdim. Günün o saatinde dışarı çıkıp yüzmenin akıllıca olmadığını bilmiyordum, bu yüzden de çıktım."
314
"Geri dönüp kıyıya yönelmeye karar verdim ve, tabii, o noktada fark ettim ki 'Pasifik'le savaşıyorum'. Kazanmamın hiçbir yolu yoktu. Yapacak tek bir şey vardı; o da her şeye gücü yetene beni kurtarması için dua etmekti. Ben de öyle yaptım."
414