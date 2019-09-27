Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi! İmamoğlu ve Soyer sözlerine tepki gösterdi

İne bir mesajdır, anlayana: Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, Megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana."