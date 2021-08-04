Yusuf Güney video yayınladı! Bırak yansın deyip sopalarla kovalamışlar
ANTALYA Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan ve ardından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Orman görevlilerinin küçük yangınları söndürmeyerek, "Biz onları gözden çıkardık" dediğini öne süren Güney, tartışma anının videolarını da yayınladı.
ANTALYA Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, önceki akşam Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.
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Güney, tartışma esnasında arabadaki ruhsatlı silahıyla havaya ateş açtı.
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İfade verdikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güney, ilk açıklamasında orman görevlilerinin kendilerine sopalarla saldırdığını söyledi.
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Güney, yeni açıklamalar yaparak çektiği videolarla yaşanan olayı anlattı.
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