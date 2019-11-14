Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in aşk açıklaması! El elele yakalanmışlardı

14 sezondur ekranlarda izleyicileri televizyonlara kilitleyen dizi Arka Sokaklar ile büyümüş olan Yüsra Geyik, tiyatro sahnelerinde beraber rol aldığı Ozan Güven'le aşk yaşıyor iddiaları magazine bomba gibi düşmüş, ikilinin beraber görüntüleri ortalığı sallamıştı.