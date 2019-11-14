Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in aşk açıklaması! El elele yakalanmışlardı
Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Ozan Güven'e haklarında çıkan aşk iddiaları için konuştu.
14 sezondur ekranlarda izleyicileri televizyonlara kilitleyen dizi Arka Sokaklar ile büyümüş olan Yüsra Geyik, tiyatro sahnelerinde beraber rol aldığı Ozan Güven'le aşk yaşıyor iddiaları magazine bomba gibi düşmüş, ikilinin beraber görüntüleri ortalığı sallamıştı.
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Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, şimdilerde Ozan Güven'le birlikte 'Don Kişot'um Ben' adlı tiyatro oyununun çıkışında görüntülendi.
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Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre; yan yana gelmeyen ikiliden mekanı önce terk eden isim Ozan Güven oldu.
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Hızlı adımlarla aracına doğru giden oyuncu, ayaküstü sorulara yanıt vererek tiyatro oyunları hakkında, "Tiyatro oyunu güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.
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