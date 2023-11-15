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Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı

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Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı

Yürüyüş yaparken falezlerden düşen kadın avukat deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı

Olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Mehmet Manavaoğlu Park'taki falezlerde meydana geldi. 

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Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı

 Avukat olan Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı kadın Diana U., sabah yürüyüşü yapmak için falezlerin yakınına geldi. 

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Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı

 Bir süre yürüyen kadın bir anda dengesini kaybederek falezlerden denize doğru düştü. 

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Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı

Kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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