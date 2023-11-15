Yürüyüş yaparken falezlerden düştü! Deniz polisi tarafından kurtarıldı
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Yürüyüş yaparken falezlerden düşen kadın avukat deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Mehmet Manavaoğlu Park'taki falezlerde meydana geldi.
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Avukat olan Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı kadın Diana U., sabah yürüyüşü yapmak için falezlerin yakınına geldi.
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Bir süre yürüyen kadın bir anda dengesini kaybederek falezlerden denize doğru düştü.
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Kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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