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Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi

Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi

ADANA'da 5 bin anaç tavşan ile etlik tavşan üretimi yapan Kasım Mesutoğlu, yurtdışından getirttiği Velika cinsi dev tavşanların da üretimini yapacak.11 kilogramlık dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor.

Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi

Dev tavşanların hobi amaçlı beslendiğini belirten Mesutoğlu, "Özellikle bizim çiftliğimiz etlik tavşan üretim çiftliği. Bu dev tavşanlar hobi amaçlı yurtdışından ithal ettiğimiz tavşanlar. Bu tavşanlar normal üstü, Velikan cinsi. 

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Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi

Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor onlar seviyorlar. Hobi olarak 5 adet Velikan dev tavşan var. 9-11 kilo ağırlığındalar. Kulakları 22,5 santimetre. Normal etlik tavşan 4-6 kilogram arasında dev tavşanlar 12 kilogramı bile geçebiliyor" dedi.

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Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi

Avrupa’dan ve Akdeniz tatil bölgesinde etlik tavşana yoğun ilgi olduğunu belirten Kasım Mesutoğlu, "Katar, Bahreyn, Dubai yeni talep olan ve Azerbaycan'dan beklemediğimiz oranda talep geldi" diye konuştu.

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Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi
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