Yurtdışından getirtti gören gözlerine inanmıyor! Hepsi dev gibi

Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor onlar seviyorlar. Hobi olarak 5 adet Velikan dev tavşan var. 9-11 kilo ağırlığındalar. Kulakları 22,5 santimetre. Normal etlik tavşan 4-6 kilogram arasında dev tavşanlar 12 kilogramı bile geçebiliyor" dedi.