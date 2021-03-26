Yurt dışından getirdi evinin bahçesinde yetiştiriyor! Taneyle satıyor fiyatı şaşırttı
AFYONKARAHİSAR'da muhasebe mezunu genç, evinin bahçesinde kendi işinin patronu oldu. Kaz yetiştiriciliğe başlayan genç, yumurtalardan kuluçka makinesiyle yavru elde etmeye başladı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üniversite mezunu Kamil Erkan'ın, evinin bahçesinde kurduğu kuluçkahanede yetiştirdiği Alman Mast cinsi kaz yavruları Türkiye'nin pek çok şehrinden talep görüyor.
Ön lisans muhasebe mezunu 27 yaşındaki Erkan, bazı firmalarda çalıştıktan sonra kuzeninin tavsiyesi ile yaptığı araştırmalarının ardından iki yıl önce yaşadığı Akbaba köyündeki evinin bahçesinde Mast cinsi kaz yetiştiriciliğine başladı.
Erkan, kazların yumurta veriminin yüksek olması dolayısıyla yetiştiriciliğinden ziyade gelirinin daha iyi olduğunu düşüncesiyle yavru olarak satışını yapmak için kolları sıvadı.
Ailesinin de desteğiyle bahçesinin içerisine yaptığı 100 metrekarelik kapalı alana kuluçka makinesi yerleştiren Erkan, kazlardan topladığı yumurtalardan elde ettiği yavruların satışını yapıyor.