Yurt dışına yerleşecek olan Haluk Levent kötü haberi verdi! "Ağlayan kimse kalmamış demektir"
Şarkıcılığının yanı sıra son yıllarda kurucusu olduğu yardım derneği AHBAP’la gündemden düşmeyen Haluk Levent, duyurduğu kötü haberlerle hayranları hüsrana uğradı.
Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber verdi
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Levent, gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini duyurdu.
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Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti.
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Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAP'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.
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