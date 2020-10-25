Yürek yakan olay! Çakmakla oynayan iki kardeş feci şekilde can verdi

Geyve'ye bağlı Yörükler Mahallesi'nde, Hasan Tosun’a ait olan 2 katlı evin damat Fatih Topçu'nun oturduğu çatı katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fatih Topçu’nun işte, eşinin ise babasında olduğu sırada, iddiaya göre, çocukları Ömer Hamza ve Eymen, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu.