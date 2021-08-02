Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi. Görüntüler bir kez daha yürekleri sızlattı.
Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
17
Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi alevlerle yerle bir oldu.
27
Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü.
37
Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi.
47