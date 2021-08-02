BIST 1.393
DOLAR 8,45
EURO 10,04
ALTIN 491,36

Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi. Görüntüler bir kez daha yürekleri sızlattı.

Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

17
Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi alevlerle yerle bir oldu. 

27
Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü. 

37
Yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. 

47