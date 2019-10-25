Yürek sızlatan görüntüler Gamze Özçelik Halep'teki acı durumu paylaştı

Gamze Özçelik, Halep'teki acı durumu paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:

''Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir.''