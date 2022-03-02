Yürek dağlayan kareler! Anneler ve çocukları Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı: Korkunç süreç...

Ukrayna’nın Odessa kentinden ailesiyle birlikte gelen Meltem Layık, “Biz korkunç bir süreçle karşı karşıyaydık. Herkesin tahmin edebildiği gibi Odessa daha hafif yaşadı bu süreci. Diğer şehirleri biz Odessa'daki diğer tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz gibi televizyondan ve internetten takip ettik. " ifadelerini kullandı.