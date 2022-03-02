Yürek dağlayan kareler! Anneler ve çocukları Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı: Korkunç süreç...
UKRAYNA’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk ve Ukraynalı anneler çocuklarıyla, savaştan kaçarak günlerdir süren yolcuğunun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.
Dışişleri Bakanlığınca Ukrayna’dan tahliyeler kapsamından 2 otobüs Edirne’den giriş yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları üzerine ülkeden ayrılan Ukraynalı ve Türk vatandaşlar bebekleriyle ve çocuklarıyla birlikte günler süren yolculuğa çıktı.
Ukraynalı ve Türk vatandaşlar, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapsından giriş yaparak Türkiye’ye gelmenin sevincini yaşadılar. Uzun yolculuğun sonunda bitkin düşen bebeklerin ve çocukların hallerini görenlerin yüreği dağlandı.
Ukrayna’nın Odessa kentinden ailesiyle birlikte gelen Meltem Layık, “Biz korkunç bir süreçle karşı karşıyaydık. Herkesin tahmin edebildiği gibi Odessa daha hafif yaşadı bu süreci. Diğer şehirleri biz Odessa'daki diğer tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz gibi televizyondan ve internetten takip ettik. " ifadelerini kullandı.
Layık "Ama yavaş yavaş orası da karışmaya başlayınca bizde buraya her şeyimizi bırakıp gelmek zorunda kaldık. Umarım barış sağlanır. Kedimizi de aldık. Evimizi kapattık ve geldik. Konsolosluğumuz çok yardımcı oluyor onu söylemek isterim." dedi.