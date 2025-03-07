Yüreğinize Sağlık Kübra Valim!

Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah yolu”nda öldürülenlerin ölü değil diri oldukları anlatılır.

İnsan çalışarak pek çok rütbe ve unvanlar elde edebilir. Şehitlik ve gazilik rütbesi ise, hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Bu bakımdan rütbelerin en üstünü hiç şüphe yok ki şehitlik ve gaziliktir. Şehitlik mertebesine yükselmek hem Cenab-ı Hak katında, hem de halk yanında büyük bir şereftir. Şehit, Allah’ın huzurunda diri olarak hazır bulunup, nimetlere erişeceği ve cennete gireceğine şahit olunacağı için bu adı almıştır.

Gazi ise, Allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip, sağ kalan kimsedir. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesinde kabul edilmiştir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır.

“Bir kimse Allah yolunda şehit olmayı can-ı gönülden isterse, yatağında ölse bile, Allah onu şehitler derecesine ulaştırır.” Cenab-ı Hak, şehitlerin ölü değil, diri olduklarını ve O’nun tarafından rızıklandırıldıklarını bildiriyor. İnsan, ölmekle bu mertebeye yükseldiği halde, Yüce Allah, onların ölü değil, bizim anlayamayacağımız bir hayat ile diri oldukların bildiriyor. “Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154).

İşte şehitlik ve gazilik bu denli yüksek bir mertebedir. Bu mertebeyi anlamakta her insanın harcı değildir. Sadece Ramazan-ı Şerif’te değil rutin ziyaretlerle şehit aile ve yakınlarını unutmayan, hatır sayan düzenli bir şekilde ziyarete giden Afyonkarahisar Valisi Sayın Kübra Güran Yiğitbaşının bu ziyaretleri “görev” olarak görmediği içselleştirdiği beden diline, mimik ve jestlerine yansıdığının somut göstergesidir yukarıdaki fotoğraf. Yüreğinize sağlık Sayın Valim…

Diğer yanda CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Şehit Fatih Yeniay’ın ailesini ziyarete gitti.

Bu toprakların kültüründen bu denli uzaklaşmak nedir?

Eve ve camilere girerken ayakkabı çıkarılır bizim kültürümüzde. Ayakkabılarını çıkarmak bu kadar mı zor geldi başkan hanım…

Kaldı ki ziyaret ettiğin ev bir şehidin evi. Olunması gerekenden çok daha fazla hassas ve özenli davranmak gerekir. O evin evladı canını verdi bu vatan için. İçselleştirin biraz manevi değerleri. Ya da hiç ziyarete gitmeyin halkın sizden böyle bir beklentisi yok.

Halkıyla bütünleşemeyen siyasetçiler, hükümet yetkilileri, devlet adamları, belediye başkanları, siyasal parti ve adaylar, sivil toplum örgütleri gibi siyasi aktörler sadece dönemsel olarak var olurlar. Onların hikayeleri asla gerçek olmaz, çünkü hikayeyi anlatan daha kendini kabul ettirememiştir.

Fikirsel ayrılıklarla savaşmak yerine farklı bakış açılarına saygı göstermek yapıcı olandır Sayın Başkan.