Yunanistan'la yeni dönem! 7 günlük kapıda vize! İşte turist vizesiyle gidilecek 10 ada
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrasında merak ediliyor. Türkiye'den Yunan adalarına gitmek ve Ege'de bulunan 10 adayı 7 günlük turist vizesiyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hangi 10 adaya kapıda vize alarak gidileceğini araştırıyor. İşte Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizesiyle girebileceğiniz 10 ada ve gerekli evraklar...
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından, hangi adalara turist vizesiyle gidilebileceği merak ediliyor. İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;
Sakız Adası
Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.
Midilli Adası
Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.
Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.
Rodos Adası
Ege’nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye‘den Rodos Adası‘na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.
Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları’nın en büyüğü olan Rodos‘a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.
Marmaris’ten Rodos’a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.