Yunanistan'ın yaptığı vicdansızlığa bak yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor

Bota bindirip geri gönderdiler

Nasari, "Otobüs durmayınca Yunan polisi ateş etti sonra kaza yaptık. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Daha sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi.'' ifadelerini kullandı.