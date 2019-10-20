Yunanistan'ın yaptığı vicdansızlığa bak yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor
Kaçak yollarla Yunanistan'a geçen göçmenlerin otobüsüne, dur ihtarına uymayınca ateş açan Yunan polisi, kaza yapan otobüsteki yaralı göçmenleri, bota bindirip geri yolladı.
iddiaya göre göçmenler, kaçakçılarla kişi başı 3 bin EURO'ya anlaştılar. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi, göçmenleri taşıyan otobüsü durdurmak istedi. Durmayan otobüse ateş eden Yunan polisi, yakaladığı göçmenleri yaralı halde Meriç Nehri'nden bota bindirerek Türkiye'ye geri gönderdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kadıdondurma Köyü yakınlarında Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 göçmeni yaralı halde bulundu. Yaralı halde bulunan göçmenler, Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaşananları anlattı
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afgan Abdülvahap Nasari (17), gazetecilere yaptığı açıklamada, kişi başı 3 bin avroya anlaştıkları göçmen kaçakçısıyla yola çıktıklarını söyledi. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisinin otobüsü durdurmak istediğini anlattı.
Bota bindirip geri gönderdiler
Nasari, "Otobüs durmayınca Yunan polisi ateş etti sonra kaza yaptık. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Daha sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi.'' ifadelerini kullandı.