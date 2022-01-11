Yunanistan'dan en üst düzey tahrik! İşgal ettikleri Türk adalarında şov yaptı

"Çiftçi'nin sahip çıktığı ada, AKP hükümetleri döneminde 2004'te işgal edildi. Çiftçi, Montrö'deki egemenlik haklarımıza da sahip çıktığı için yargılanacak. Şimdi biz de soralım, Yargı, bağımsız ve tarafsız mı?”