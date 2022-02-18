Yunanistan'da yaşanan insanlık dramı dünya basınında! Vahşeti anlattılar

Bot geldikten kısa bir süre sonra görgü tanıkları, ateş ediliyormuş gibi bir ses duyduklarını anlatırken panik içinde bottaki mültecilerin dağıldığı ve saklanabilecekleri bir yere gitmek için engebeli araziye tırmandıkları aktarıldı. 36 kişiden sekizinin kırsal kesime kaçmayı başardığı vurgulanırken ancak aralarında bir bebek, küçük çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu diğer 28 kişi yetkililer tarafından tutuklandığı bildirildi.