Yunanistan'da yaşanan insanlık dramı dünya basınında! Vahşeti anlattılar
YUNANİSTAN'ın Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere uyguladığı tavrı dünya basını öne çıkardı. Aydın Kuşadası'ndan Yunan adası Samos'a giden bir mülteci botunda yaşananların anlatıldığı haberde yüzme bilmeyen Fildişi Sahilleri'nden Sidy Keita ve Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana'nın yakalandıktan sonra dövülerek denize atıldığı belirtildi. İki mültecinin cansız bedenlerinin ise Kuşadası sahiline vurduğu aktarıldı.
Dünya basınında Yunanistan'ın mültecilere kötü tavrı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Guardian, Lighthouse Reports, Mediapart ve Der Spiegel tarafından araştırılan ve kamuoyuna sunulan bilgilere göre Fildişi Sahillleri ve Kamerunlu mültecilerin Yunanistan'ın Samos Adası'na çıktıktan bir gün sonra denize atıldığı ve ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenlerinin Aydın'ın Kuşadası sahiline vurduğu belirtilen dosyada Yunanistan'ın uyguladığı geri itmenin ayrıntıları paylaşıldı. 15 Eylül 2021'de Fildişi Sahilleri'nden Sidy Keita ve Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana'nın diğer 34 kişi ile birlikte Türkiye'den Yunanistan'a giden bir bota bindiği ve bir gün sonra Samos Adası'nın Cape Prasso bölgesine ulaştığı vurgulandı.
Bot geldikten kısa bir süre sonra görgü tanıkları, ateş ediliyormuş gibi bir ses duyduklarını anlatırken panik içinde bottaki mültecilerin dağıldığı ve saklanabilecekleri bir yere gitmek için engebeli araziye tırmandıkları aktarıldı. 36 kişiden sekizinin kırsal kesime kaçmayı başardığı vurgulanırken ancak aralarında bir bebek, küçük çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu diğer 28 kişi yetkililer tarafından tutuklandığı bildirildi.
28 kişi iki botla Türkiye'ye geri gönderilirken kaçmayı başaran 8 kişiden Fildişi Sahilleri'nden Sidy Keita, Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana'nın ve İbrahim isimli mültecinin ormanlık alanda uyurken yakalandıkları belirtildi. Olayı yaşayanlardan İbrahim, yakalanmalarının ardından sürat teknesine konularak Türkiye'ye doğru yola çıkarıldıklarını, yolda ise önce üzerindekilerin alındığını daha sonra ise dövülerek denize atıldıklarını söyledi.