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Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı

Anadolu Ajansı
Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı

Yunanistan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış gününde hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı.

Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı

Yunanistan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı açılış töreni ile başladı.

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Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı

Fuarın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı.

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Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı

Hükumetin ekonomi politikalarının, çalışma kanunda öngördüğü değişikliklerin ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun protesto edildiği eyleme işçi ve memur sendikaları, sağlık çalışanları, aşı karşıtları ve parlamento dışındaki sol gruplar katıldı.

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Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı
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