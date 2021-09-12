Yunanistan'da hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı
Yunanistan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış gününde hükumet karşıtı protestocular polisle çatıştı.
Yunanistan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı açılış töreni ile başladı.
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Fuarın açılış gününde, kent sokaklarında protestocular polisle çatıştı.
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Hükumetin ekonomi politikalarının, çalışma kanunda öngördüğü değişikliklerin ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun protesto edildiği eyleme işçi ve memur sendikaları, sağlık çalışanları, aşı karşıtları ve parlamento dışındaki sol gruplar katıldı.
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