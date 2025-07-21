Yunanistan İle Türkiye Arasındaki Fark ve KTC

Yugoslavya, 1991 yılında dağılma sürecine girdi.

Süreç sonunda, ortaya yedi ülke çıktı.

Bunlardan biri de Makedonya Cumhuriyeti’ydi.

Cumhuriyet’in %60’nı Makedonlar oluşturuyordu.

Yunanistan, çiçeği burnunda bu devletin ismine itiraz etti.

Gerekçesi hazırdı…

Algı ve salgılarla Makedon tarihini zimmetine geçirmişti.

Aynı isimle kuzeyinde bir bölgeye sahipti.

İleride, Makedonya’nın kendisinden toprak talep etmesinden endişelendi.

İtirazını Birleşmiş Milletler’e kadar götürdü, amacına da ulaştı.

Ülke, Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti olarak BM’ye üye olabildi.

Yunanistan, eylemlerine ve girişimlerine devam etti.

Makedonya Cumhuriyeti’nin AB ve NATO üyeliğini bloke etti.

Çabaları sonuç verdi ve iki ülke 17 Haziran 2018’te isim konusunda anlaştı.

Makedonya Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adını aldı.

Yunanistan’da AB ve NATO için yaptığı blokajı kaldırdı.

Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.

Dün, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yılı kutlandı.

Harekattan sonra, 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.

Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi, 15 Kasım 1983’te KKTC’yi ilan etti.

İlk kurulduğunda Pakistan ve Bangladeş, KKTC’yi tanıdı.

Gelen baskılar üzerine tanıma kararını geri çekildi.

Şu an, yavru vatanı sadece biz tanıyoruz.

De Facto bir devlet olarak kabul ediliyor.

Aradan 42 yıl geçti, Türk Cumhuriyetleri'ne dahi ettiremedik.

Ancak, Türk Devletler Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na girebildi.

Aradan uzun yıllar geçti, fakat fırsatlar da geçti.

Eski tarihlere gitmeye gerek yok.

Katar’da iktidar sallantıdaydı, yardım ettik.

Adnan Kaşıkçı cinayetine ev sahipliği yaptık.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO için vize verdik.

En son, Pakistan’a destek sağladık.

Elimize geçen fırsatları, KKTC lehine kullanmadık.

Sadece siyaseten değil, ekonomik olarak da değerlendirmedik.

Kırk uzun yıl ayağımıza gelen fırsatları teptik.

Trump gitti ve Körfez ülkelerine korku saldı.

Karşılığında 2 trilyon dolar tokatladı, döndü.

Yunanistan kurulduğu günden bugüne, her fırsatı kullanıyor.

İşe, KKTC’nin ismini Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaparak başlayabiliriz.

Almadan vermek Allah’a mahsus.