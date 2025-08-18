Tek Mehdi Kuran-ı Kerim, DEM'den Ypg'ye Çağrı...

Mehdi Gelecek mi?

İslam’da Mehdilik ya da Mesihlik makamı yoktur.

Mesih kelimesi, Kuran-ı Kerim’de Hz İsa’nın adı ya da lakabı olarak geçer.

Mehdi ise, Şia’nın 12. İmamıdır ve hayatına dair bilgiler sınırlıdır.

Küçük yaşlarda kaybolduğu ya da öldüğü değerlendirilir.

Şiiler, kıyamete yakın Hz. Mehdi’nin ortaya çıkacağına inanmaktadır.

Mehdilik Şia’ya; Mesihlik Yahudilik ve Hıristiyanlığa ait kavramlardır.

Mehdilik beklentisi; Şia, Hıristiyanlık ve Yahudilikten Sünni İslam inancına ihraç edilmeye çalışılan bir bidattir.

Mehdi ve Mesih beklentisinin çıkış noktası, Yahudiliktir.

Mesih (Meşiah) kavramının kaynağı, Tevrat’tır.

Yahudi inancının en temel unsurlarından biridir.

Tarihi olaylar ve tahrif edilmiş inanç sistemleri, Yahudilerde hep bir kurtarıcı beklentisine yol açmıştır.

Yahudiler, Hz İsa’dan sonra Ahmet isminde bir peygamber geleceğini de bilmekteydiler.

Peygamberimiz ile birlikte nübüvvet kapısının kapanmış olmasına rağmen kurtarıcı geleceği beklentisi, Yahudi Teolojisinin etkisidir.

Mehdi ve Mesih beklentisi, tevhid ve son peygamber Hz Muhammed inancına aykırıdır.

Yine aynı şekilde, kıyamete yakın Armegedon Savaşı çıkacağı kehaneti, Allah’a şirk koşmaktır.

Bugün Evanjelik ve Siyonistlerin yaptıkları; tahrif ettikleri ve uydurdukları dine, uygun zemin ve savaşlar hazırlamaya çalışarak dinlerini doğrulatmaya çalışmaktır.

Biden'ın, Putin'in Armegedon Savaşı çıkaracağı iddiası ve Katil Netanyahu'nun Yeşeya Kehanetleri'ne vurgusu, bu sapkın teo-politik anlayışın ürünüdür.

Bilge Lider Aliya, Mehdi gelmeyecek demez de "Mehdi, bizim tembelliğimizin adıdır" der.

Tek Mehdi; yaşadığı dönemde Hz Muhammed, sonrasında ise Kuran-ı Kerimdir.

Kanserbahçe

Türk sporunun devi Fenerbahçe, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçelileri, lig henüz başlamışken ümitsizliğe sürükledi.

Bir kulüp başkanı düşünün yedi yıldır aynı hataları yapıyor.

Sezon başlıyor, transferleri bitiremiyor.

İstikrar diyor; lig tarihinin en fazla puanını toplamış, tek mağlubiyetli hocasını gönderiyor;

Hiç derbi ve büyük maç kazanamamış hocasını tutuyor.

Her başkan başarılı olacak diye bi’şey yok.

Başarısızlığı gurur meselesi yapmanın anlamı da yok.

FENERBAHÇE, Ali Koç’un gururundan büyüktür.

Geçmişte yöneticilik deneyimi de olan bir başkanın yedi yıldır başarısız olmasının izahı yok.

Trump, başarabiliyorsa…

Trump, göreve başladığı günden bugüne altı savaşı bitirdiğini iddia ediyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Siyonist İsrail’in soykırımını bitiremiyor.

Nobel’e giden yolun savaşları bitirmekten geçtiğini düşünüyor.

Ukrayna’yı maden sahası, Gazze’yi inşaat alanı olarak görüyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı’nı bitirememesinin sebebi, ilk seçimleri Putin sayesinde kazanması ve gebe kalmasıdır.

Gazze’de ise Epstein şantajı ve Yahudi Lobisi elini kolunu bağlıyor.

DEM, Ypg’ye pekâlâ çağrı yapabilir.

Teröristbaşı, Pkk ve tüm bileşenlerine çağrı yaptı.

Fakat, Ypg/Pyd çağrıya kulak asmadı -tabiri caizse iplemedi-

Suriye hükümeti ile yaptığı 10 Mart Mutabakatı’na da uymadı.

Zaman zaman Suriye Ordusu ile çatışmaya başladı.

Türkiye’de TERÖRSÜZ TÜRKİYE çalışmalarına katılan DEM’in, Suriye’de İsrail’in maşalığını yapan ve üniter yapıyı bozmaya çalışan Ypg’ye neden bir çağrısı olmaz?!

Türkiye, Suriye’ye harekât yaparken ortalığı yakıp yıktılar.

Şimdi, Ypg/Pyd Suriye’yi yakıp yıkıyor.

DEM’in, Ypg’nin huzuru ve barışı bozan eylemlerine karşı sesini duyan oldu mu?

Komşuda pişer, bize de düşer diyorsanız Irak’ta sütten ağzımız yandı.