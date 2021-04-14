Yumurtlama dönemi hesaplama yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır?
Yumurtlama dönemi, bebek sahibi olmak isteyenler için en uygun zamanı öğrenmek adına önem taşıyor. İşte yumurtlama dönemi hesaplama yöntemleri...
Yumurtlama zamanı hesaplaması her kadın için farklılık gösteriyor. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için yumurtlama hesaplamada en uygun tarihlerin belirlenmesi konusunda pek çok yöntem kullanılmaktadır. İşte yumurtlama dönemi hesaplamayla ilgili merak edilenler...
Yumurtlama dönemi nedir?
Regl döngüsü yani menstrüasyon genelde 21 ile 35 günde bir gerçekleşmektedir. Bu döngünün tam ortasında yumurtlama dönemi meydana gelir.
Yumurtlama döneminde kadın vücudunda bazı belirtiler meydana gelir. Ancak bu belirtiler her kadında veya her ay hissedilmeyebilir. Bu nedenle gebelik planlamada yumurtlama dönemi çok da isabetli bir yöntem olmayabilir.
Yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır?
Kadınlarda yumurtlama hesaplama için farklı yöntemler bulunur. Takvim yöntemi, bazal vücut sıcaklığı yöntemi, servikal mukus yöntemi, servikal pozisyon yöntemleriyle yumurtlama dönemi hesaplanabilmektedir.