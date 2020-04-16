Yumurtalı simit tost nasıl yapılır?
Hep aynı kahvaltı sofralarından sıkılanlar, lezzetli olduğu kadar da pratik ve doyurucu bir tarif isteyenler için ideal.İşte malzemeleri ve hazırlanışıyla yumurtalı simit tost!
Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet susamlı simit
1 adet yumurta
8 dilim sucuk
50 gram kaşar peyniri(dilimlenmiş)
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
16
Tereyağını bir tavanın içine alın. Eritin.
Simidi bir bıçak yardımıyla yatay bir biçimde ortadan ikiye bölün ve tavaya yerleştirin.
26
Ocağınızı kısık ateşe alın. Simidin etrafına dilimlediğiniz sucukları yerleştirin.
36
Pişen sucukları sonra çatal yardımıyla simidin iç kısmına yerleştirin.
Dilimlenmiş kaşarların bir kısmını sucukların üzerine dizin.
46