Yumurta haşlarken içine bir miktar limon suyu damlatın ve...

Protein bakımından son derece zengin olan yumurtalar, kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Diyet menülerinin de başında gelen haşlanmış yumurtayı pişirmek oldukça kolaydır. Peki bu kadar kolay bir yiyeceği hazırlarken pişme esnasında kabuklarının çatlamasının üstesinden nasıl geleceğiz?