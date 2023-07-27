Yüksek sıcaklıklarla ölüme sürüklenmeyin! Bu hastalıklara sahipseniz...

Yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında vücuttaki su kaybının ciddi seviyelere ulaştığını belirten Erdem, “Bu durum hızlıca onların var olan kronik hastalıklarının ciddi alevlenmelerine yol açmakta. Örneğin kalp yetmezliği yaşayan hastanın bir anda ciddi kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği ilerleyen bir tablo olarak görülebilir."