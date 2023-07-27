Yüksek sıcaklıklarla ölüme sürüklenmeyin! Bu hastalıklara sahipseniz...
Yaz aylarıyla birlikte ülke genelinde artan sıcaklıklar birçok kişiyi olumsuz etkiliyor. Ancak yaz sıcakları bazı kronik rahatsızlıkları daha fazla körükleyebiliyor. Yüksek sıcaklık kalp krizi, inme, beyin hasarları ve böbrek yetmezliğini tetikliyor.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem, yüksek sıcaklıkların kalp krizi, inme, beyin hasarları ve böbrek yetmezliğini tetiklediğini söyledi.
Ülke genelinde artış gösteren yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileri görülmeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle yüksek sıcaklıklarda kronik hastalıkları olanlar ve yaşlılar için dışarı çıkmayın uyarısı yapıyor.
Öte yandan uzmanlar, dışarı çıkması gerekenlerin ise mutlaka yanlarında sıvı taşımalarını öneriyor. Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada özellikle yaşlı hastaların vücuttaki sıvı rezervleri itibarıyla daha zayıf olduğunu ifade etti.
Yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında vücuttaki su kaybının ciddi seviyelere ulaştığını belirten Erdem, “Bu durum hızlıca onların var olan kronik hastalıklarının ciddi alevlenmelerine yol açmakta. Örneğin kalp yetmezliği yaşayan hastanın bir anda ciddi kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği ilerleyen bir tablo olarak görülebilir."