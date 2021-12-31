Yüksek maaş zammı bekleyen emekliyi hayal kırıklığına uğratacak kulis haber! Herkese zam yok
Emekliler üst üste yapılan açıklamalarla yüksek zam beklentisine girdi. En düşük emekli maaşının 3 bin lirayı aşacağı konuşuluyordu... Ancak kulislere sızan son bilgi emeklilerin canını sıkacak türden... Her emekliye seyyanen zam yok, zam oranı da beklentilerin çok altında...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Ocak günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarında ve hükümetin buna göre emekli allıklarına yapacağı zamlarda... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar kanadından gelen açıklamalar emeklilerin zam beklentisini yükseltmişti. Ancak kulislere sızan son bilgi emeklileri hayal kırıklığına uğratacak cinsten... Kulislere sızan son bilgiye göre tüm emeklilere enflasyon farkının dışında ekstra bir zam yok... Sadece bir kısım emekliye ekstra zam yapılacak. İşte Milliyet Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in köşesine yansıyan o can sıkıcı kulis bilgileri...
3 Ocak Pazartesi günü açıklanıyor
Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
En düşük aylık 2 bin lira olacak beklentisi
SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının enflasyon farkı ile birlikte yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyordu. Buna göre en düşük emekli aylığına en düşük emekli aylığına bin 427 lira seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkartılması için çalışıldığı ifade ediliyordu.
Emekliyi hayal kırıklığına uğratacak haberi verdi
Ancak bugün Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin'den emeklilerin zam beklentilerinin üzerine hayal kırıklığı oluşturacak bir kulis geldi. Şahin, bugünkü yazısının son bölümünde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamla ilgili şunları yazdı: