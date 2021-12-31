Yüksek maaş zammı bekleyen emekliyi hayal kırıklığına uğratacak kulis haber! Herkese zam yok

En düşük aylık 2 bin lira olacak beklentisi

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının enflasyon farkı ile birlikte yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyordu. Buna göre en düşük emekli aylığına en düşük emekli aylığına bin 427 lira seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkartılması için çalışıldığı ifade ediliyordu.