Yüksek lisans öğrencisi sıfır maliyetle balık üretilen suyu alıp marul yetiştirdi
Balık yetiştiriciliğinde kullanılan atık suda marul yetiştiren yüksek lisans öğrencisi Damla Palazekin, aynı suyu arıtarak tekrar balık yetiştiriciliğinde kullanıyor.
Türkiye'de su kirliliğinin artması ve su kıtlığı öngörülmesi nedeniyle böyle bir proje geliştirdiğini söyleyen Palaztekin, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisansını sürdürüyor. Palazekin, balık tesisinde kullandığı atık suyu da işleyerek, toprağa gereksinim duymadan suda organik marul yetiştiriyor.
Kurduğu sistemdeki tankların içinde balık olduğunu söyleyen Palaztekin, DHA'ya şu açıklamaları yaptı; Hiçbir enerji kullanılmadan su, katı partikül temizliğinin yapıldığı tanka geliyor. Burada katı partiküllerden temizlendikten sonra yine hiçbir enerji kullanılmadan nitrifikasyon (bakteri) tankına geliyor.
3 ayda marul yetişti: Nitrifikasyon tankımızda ise balığın atığından oluşan amonyağı bitkinin kullanabileceği hale getirmek için burada bazı hidro organizmalar üretiyoruz ve ürettiğimiz hidro organizmaları hiçbir enerji kullanmadan bitki tankına gönderiyoruz. Biz bu projede marul bitkisini kullandık. Marulu tohum olarak koyduk. 3 aylık sürede marullarımız yetişti"
LED döşeyip daha hızlı büyütecek: Balık tankından gelen suyun bitkinin büyümesini sağladıktan sonra tekrar balık tankına temizlenmiş su olarak gittiğini anlatan Palazekin, bu şekilde su çevrimi oluşturduklarını vurguladı. Ayrıca Palaztekin, bir sonraki aşamada bitkilerin üzerine LED ışık döşeyerek daha hızlı büyümeyi hedefliyor.