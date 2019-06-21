Yüksek lisans öğrencisi sıfır maliyetle balık üretilen suyu alıp marul yetiştirdi

3 ayda marul yetişti: Nitrifikasyon tankımızda ise balığın atığından oluşan amonyağı bitkinin kullanabileceği hale getirmek için burada bazı hidro organizmalar üretiyoruz ve ürettiğimiz hidro organizmaları hiçbir enerji kullanmadan bitki tankına gönderiyoruz. Biz bu projede marul bitkisini kullandık. Marulu tohum olarak koyduk. 3 aylık sürede marullarımız yetişti"