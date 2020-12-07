Yüksek güvenlikte saklanıyor yerli koronavirüs aşısı işte bu odada korunuyor
TÜRKİYE'nin koronavirüse karşı ürettiği ve gönüller üzerinde uygulaması devam eden yerli aşının, saklandığı yüksek güvenlikli oda görüntülendi.
ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor.
14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi.
Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü.
Sadece uygulama sırasında çıkıyor: Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.