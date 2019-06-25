Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçek oluyor

Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları ziyaret ederek halı saha isteklerini yerine getireceklerini ifade etti. Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları güzel çalışmadan dolayı çocukları canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Çocukların birlik ve beraberlik içerisinde spor yapmalarının alkışa değer ve çok sevindirici olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti: