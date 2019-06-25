Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçek oluyor
YOZGAT'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılacak.
Anadolu Ajansının Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasını haber yapması üzerine yetkililer harekete geçti.
Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları ziyaret ederek halı saha isteklerini yerine getireceklerini ifade etti. Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları güzel çalışmadan dolayı çocukları canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Çocukların birlik ve beraberlik içerisinde spor yapmalarının alkışa değer ve çok sevindirici olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:
"Olay basınımıza yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Onların da talimatlarıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabileceği bir alan oluşturacağız. Sayın Belediye Başkanımız ile de görüştük, elimizden gelen desteği vereceğiz. Çocuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Onların sporla yaşamalarını, sağlıklı kalmalarını diliyorum."
Belediye Başkanı Celal Köse de çocukların kendilerini ifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Seçim programlarında 10 mahalleye 10 spor kompleksi projesi olduğunu anımsatan Köse, şunları kaydetti: