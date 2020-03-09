YouTuber Muhammet Çumanoğlu'nun şikayeti etti! Okan Bayülgen savcılığa gitti

Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve Youtube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz." denildi.