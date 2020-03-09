YouTuber Muhammet Çumanoğlu'nun şikayeti etti! Okan Bayülgen savcılığa gitti
Ünlü komedyen ve sunucu Okan Bayülgen, 'Uykusuzlar Kulübü' isimli TV programında YouTuber, Muhammet Çumanoğlu'na ait bir videoyu yayımlayıp 'gerizekalı' dediği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
Fenomen YouTuber Muhammet Çumanoğlu, komedyen ve 'Uykusuzlar Kulübü' programında söylediği sözler için savcılığa giderek şikayette bulundu. Çumanoğlu, Okan Bayülgen ve programını yaptığı TV100'e "hakaret" suçu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti.
Suç duyurusu dilekçesinde, fenomen YouTuber'ın dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube’de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayımladığı 2 ayrı kanalı olduğu belirtildi.
Şüpheli Bayülgen’in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu’nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayımlanmıştır.
Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve Youtube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz." denildi.