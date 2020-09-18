YouTuber Enes Batur koronavirüse yakalandı evden kaçtı! Bakın ne açıklama yaptı

YouTube'da en çok abonesi olan fenomenlerden Enes Batur geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. YouTuber Enes Batur, corona virüsüne yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz’daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.