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YouTuber Enes Batur koronavirüse yakalandı evden kaçtı! Bakın ne açıklama yaptı

Koronavirüse yakanan Youtuber Enes Batur'un evden kaçtığı iddia edilmişti. Sosyal medya fenomeni konuyla ilgili açıklama yaptı.

YouTube'da en çok abonesi olan fenomenlerden Enes Batur geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. YouTuber Enes Batur, corona virüsüne yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz’daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

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Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer’i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe’de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

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Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişinin kaldığı öğrenildi.

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Enes Batur cep telefonuyla çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Batur, iddialara yanıt verdiği videosunda şu ifadelere yer verdi:

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