Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme! Müslüme'nin dedesi tutuklandı! O mu öldürdü?

Aile üyeleri 3 gece jandarmada ifade verdiler

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye sevk edildi.