Yörük kızı Müslüme Yağal'ın dedesi 'babası' çıktı Ünlüler isyanda: Nasıl bu kadar çürür?

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal, Türkiye'yi feci ölümüyle adeta yasa boğdu. Arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi milyonlar tarafından merak ediliyordu. Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizinde ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmadaki kan donduran bir detay ortaya çıktı.