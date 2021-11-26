Yörük kızı Müslüme Yağal'ın dedesi 'babası' çıktı Ünlüler isyanda: Nasıl bu kadar çürür?
Yörük Kızı Müslüme'nin ölümüne ilişkin son dakika bilgilere göre DNA testi sonuçlarıyla dedesi Hasan Sağal'ın öz babası çıktı! Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Sağal'ın ölümüne ünlüler de sosyal medyadan isyan etti. İşte o paylaşımlar...
MERSİN'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Yörük kızı Müslüme Yağal, Türkiye'yi feci ölümüyle adeta yasa boğdu. Arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi milyonlar tarafından merak ediliyordu. Küçük kızın cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizinde ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmadaki kan donduran bir detay ortaya çıktı.
Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bulunmuş bu da "Küçük kız öldürüldü mü?" şeklindeki soru işaretlerine neden olmuştu. Ardından ise soruşturma kapsamında minik kızın dedesinin tutuklandığı haberi gelmişti
Dedesi öz babası çıktı!
Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı.
Minik Müslüme'ye Tüm Türkiye ağladı. Ünlüler de sosyal medyadan adeta haykırarak Müslüme'nin feci ölümüne isyan etti. İşte o tepkilerden bazıları...