Yönetmen Sinan Çetin, Nişantaşı'nda genç güzelle feci şekilde yakalandı! Bakın kız kim çıktı
Birçok yapıma imza atan 69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda alışveriş merkezinden çıkarken genç bir kızla birlikte görüntülendi. Yakalandığını anlayınca bir otele giren Çetin, 10 dakika sonra dışarı çıkarak kız arkadaşının yanına gitti. Yaşadığı panik anları kameraya yansıyan Çetin'in yanındaki güzelin kim olduğu merak edildi.
Bu zamana kadar birçok başarılı projeye imza atan 69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda kim olduğu bilinmeyen bir genç kız ile beraber yakalandı. Çetin'in kamerayalara yansıyan panik anları, akıllara bu genç kız ile ilgili daha fazla soru getirdi. Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu akılları oldukça kurcaladı.
Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden çıkarken genç bir kadınla objektiflere takılınca büyük panik yaşadı.
Basın mensuplarını görünce bir otele giren Çetin, 10 dakika durduktan sonra koşar adımlarla bir parka giderek yeniden genç kadınla buluştu.
Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.