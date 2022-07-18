Yönetmen Sinan Çetin, Nişantaşı'nda genç güzelle feci şekilde yakalandı! Bakın kız kim çıktı

Bu zamana kadar birçok başarılı projeye imza atan 69 yaşındaki ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda kim olduğu bilinmeyen bir genç kız ile beraber yakalandı. Çetin'in kamerayalara yansıyan panik anları, akıllara bu genç kız ile ilgili daha fazla soru getirdi. Rebekka Haas ile evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu akılları oldukça kurcaladı.