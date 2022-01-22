Yönetmen ile oyuncu çiftin boşanma şok! Aracına böcek yerleştirdi yetmedi e-mailine sızdı
Yönetmen Kubilay Kasap, eşi oyuncu Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı koyup konuşmalarını kaydetmesiyle ilgili davada ok eden gelişmeler. Kubilay Kasap'ın dedektifleri aratmayacak şekilde delil toplayıp mahkemeye sununca olay büyüdü!
Yönetmen Kubilay Kasap, eşi oyuncu Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı koyup konuşmalarını kaydetti. Aldatıldığını öğrenen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı. Şimdi 3 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
Yönetmen Kubilay Kasap, oyuncu Meltem Kasap ile 2020'de boşanma kararı almıştı. Çekişmeli devam eden dava sürecinde Kasap, eşinin aracına dinleme cihazı yerleştirip ses kaydı elde etmişti.
Aldatıldığını iddia eden yönetmen, eşinin mail adresine de izinsiz giriş yaparak ulaştığı konuşmaları ve ses kaydını mahkemeye delil olarak sundu. Yaşanan gelişmeler sonrasında Meltem Kasap, eşinin özel hayatını ihlal ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu.
'Suç kastım yok' dedi
İfadesi alınan ünlü yönetmen, mesleği gereği ses kayıt cihazı kullandığını, bu cihazı müştekiyi dinlemek için özellikle yerleştirmediğini, eşinin mailine ise açık haldeyken göz gezdirip icra takibiyle alakalı konuşmalar görünce şüphelendiğini belirterek suç kastı olmadığını iddia etti.