Yönetmen ile oyuncu çiftin boşanma şok! Aracına böcek yerleştirdi yetmedi e-mailine sızdı

Aldatıldığını iddia eden yönetmen, eşinin mail adresine de izinsiz giriş yaparak ulaştığı konuşmaları ve ses kaydını mahkemeye delil olarak sundu. Yaşanan gelişmeler sonrasında Meltem Kasap, eşinin özel hayatını ihlal ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu.