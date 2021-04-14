BIST 1.409
DOLAR 8,09
EURO 9,69
ALTIN 451,14

Yöneticilikten istifa edip Niğde'de bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor

Anadolu Ajansı
Yöneticilikten istifa edip Niğde'de bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor

KAYSERİ'de yönetici olarak çalıştığı firmadan istifa ederek Niğde'de kendi işini kuran Kadir Çakır siparişlere yetişemiyor.

Yöneticilikten istifa edip Niğde'de bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor

Yaklaşık 6 yıl önce Kayseri'de yönetici olarak çalıştığı ilaç firmasından istifa etti. Memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi açan Kadir Çakır, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldığı desteklerle işletmesini büyüttü.

121
Yöneticilikten istifa edip Niğde'de bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor

İmalathanede doğal yöntemlerle üretilen 250 yöresel lezzet, yurt içinin yanı sıra 3 kıtadaki tüketicilere ulaştırılıyor.

221
Yöneticilikten istifa edip Niğde'de bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor

Çakır, siparişlere yetişmek ve alt yapıyı güçlendirmek için işletmeyi kurduktan sonra yaklaşık 2 yıl beklediklerini söyledi.

321
Yöneticilikten istifa edip Niğde'de bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor

Yaptıkları doğal fermantasyon sirkelerini internet üzerinden de satmaya başladıklarını belirtti. 

421