Yöneticiliği bırakıp koronavirüsten kaçtı 9 aydır Bilecik'in köyünde yaşıyor
İSTANBUL’da özel bir şirkette yöneticilik yapan Selahattin Çak (38), koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle 58 kişinin yaşadığı köyüne yerleşti.
İstanbul’da yaklaşık 20 yıl yaşayıp, özel bir şirkette yöneticilik yapan Selahattin Çak, geçen mart ayında ortaya çıkan koronavirüsün salgınının ardından radikal bir karar aldı. Şehir gürültüsünden bunaldığını hisseden ve koronavirüs endişesi yaşayan Çak, eşi ve 2 çocuğunu alarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı 58 nüfuslu Günüören köyüne yerleşti.
Sayı 130: Ailesi için bir ev yapan ve 50 koyun alarak hayvancılığa başlayan Çak, doğan kuzuları ile bu sayıyı 130’a çıkarttı.
Kent hayatının kendisini boğmaya başladığını ve koronavirüs tehlikesinden kaçtığını ifade eden Selahattin Çak, bundan sonraki hayatını köyde sürdürmeye karar verdiğini söyledi.
Yoğunluk sıkmaya başladı: Bu halinden oldukça mutlu olduğunu ve köye yerleştiği için herhangi bir pişmanlık duymadığını anlatan Çak, “Yaklaşık 20 yıl özel sektörde çalıştım. İstanbul gibi büyük bir metropolde çalıştığım için artık oradaki yoğunluk beni gerçekten boğmaya ve sıkmaya başladı. Köyüme dönmeye karar verdim. Burada mutluyum. Doğada olmayı seviyorum." dedi.