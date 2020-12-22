Yöneticiliği bırakıp koronavirüsten kaçtı 9 aydır Bilecik'in köyünde yaşıyor

Yoğunluk sıkmaya başladı: Bu halinden oldukça mutlu olduğunu ve köye yerleştiği için herhangi bir pişmanlık duymadığını anlatan Çak, “Yaklaşık 20 yıl özel sektörde çalıştım. İstanbul gibi büyük bir metropolde çalıştığım için artık oradaki yoğunluk beni gerçekten boğmaya ve sıkmaya başladı. Köyüme dönmeye karar verdim. Burada mutluyum. Doğada olmayı seviyorum." dedi.