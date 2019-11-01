Yonca Evcimik Ezhel'in Aya şarkısında bikinili dans etti eleştirilere önlemi olay oldu

Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yonca Evcimik için yaz hala devam ediyor. 56 yaşındaki Evcimik, Ezhel'in Aya şarkısında bikinisiyle dans ettiği anları Instagram'dan paylaştı, aldığı önlem olay yarattı.