Yonca Evcimik Ezhel'in Aya şarkısında bikinili dans etti eleştirilere önlemi olay oldu

Yonca Evcimik Ezhel'in Aya şarkısında bikinili dans etti eleştirilere önlemi olay oldu
Yonca Evcimik, Bodrum'da Ezhel'in Aya şarkısında bikinisiyle dans etti, vücut hatları belli olmasın diye aldığı önlem olay oldu.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yonca Evcimik için yaz hala devam ediyor. 56 yaşındaki Evcimik, Ezhel'in Aya şarkısında bikinisiyle dans ettiği anları Instagram'dan paylaştı, aldığı önlem olay yarattı.
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Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik, "Bende yaz bitmez. Bodrum'dan sevgiler" diyerek dans videosunu paylaştı.
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Evcimik'in gelebilecek olumsuz eleştirilere dair aldığı önlem ise ters ışıkta video çekmesi nedeniyle vücut hatlarının görünmesini engellemek oldu.
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Evcimik'in bikinili dans videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken aynı zamanda hızla paylaşılmaya başladı.
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