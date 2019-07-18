Yonca Evcimik direk dansı yaptı! Jennifer Lopez'in direk dansına meydan okudu

Yonca Evcimik, direk dansı performansını paylaşırken Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulundu. Evcimik, herkesi kendisine hayran bıraktığı direk dansı videosunun altına, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.