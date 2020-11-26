Yonca Evcimik 'Ayıp Şeyler' şarkısıyla tepki çekti sözleri eleştirilerin hedefi oldu
Yonca Evcimik, yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler'in sözleri ve klibiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Cinsiyetçi sözler içeren şarkı nedeniyle Yonca Evcimik Twitter'da TT haline geldi.
Yonca Evcimik, uzun bir aranın ardından rap türündeki yeni şarkısı Ayıp Şeyler' ile geri dönüş yaptı. Fakat Evcimik'in müziğe geri dönüşü epey olaylı oldu. Yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler'in kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyleyen şarkıcı, sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi. Kadına karşı şiddete tepki göstermek isteyen Evcimik, şarkısının sözleriyle tam aksi mesajlar verdi.
Yonca Evcimik, 'Ayıp Şeyler' şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.
"Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.