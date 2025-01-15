Yolsuzlukları Yarıştırmak

Suriye’de yönetimin değişmesiyle birlikte, önce MİT Başkanı İbrahim Kalın; ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’ı ziyaret etti.

Hem Kalın hem Fidan, yeni yönetimin lideri eş-Şara ile birlikte Kasiyun Dağı’ndan Şam’ı temaşa eylediler.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

TBB’nin 27 Aralık’taki toplantısından sonra yaptığı açıklama ile Ekrem İmamoğlu, Şam’a gideceğinin haberini verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Esed yönetimini ziyaret edecekti.

Ekrem Bey, yeni yönetimi…

Ekrem Bey ve heyeti için, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Şam’dan izin alındı.

Şam Valiliği, 12 Ocak 2024 saat 14.00’e randevu verdi.

İmamoğlu, verilen randevunun altı saat sonra iptal edildiğini ve Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Randevunun iptalini, doğal olarak hükümete bağladı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ziyaretinin iptal edilmesi kime fayda sağlar?

Pek tabii, İmamoğlu’na yarar. İktidar, Ekrem Bey’e zımni bir destek veriyor.

Başkan da gitse, Kasiyun Dağı’nda Şam manzarası eşliğinde bi’ çay içse, Emevi Camii’nde namaz kılsa fena mı olurdu!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde büyük bir sürprizi olduğundan bahsetti.

Basın ve tüm kamuoyu pür dikkat sürprize odaklandı.

Mersin’deki açılış töreninde bombayı patlattı.

Büyük sürpriz; yeşil sahalardan alışık olduğumuz, Türkiye Süper Ligi’nde 19 takımın 18’ine gösterilen bir tanesine çıkarılamayan kırmızı karttı.

Özgür Bey, iktidara kırmızı kart gösteriyordu.

Sarı kartı iktidara, 31 Mart 2023 seçimlerinde vatandaş göstermişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, karta kartla cevap verdi.

Bakan Kacır, İstanbul’dan CHP’ye milli muharip uçağımız Kaan’ın yeşil kartını gösterdi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘ın da içinde olduğu 47 şüpheli hakkında, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın İBB’de çalışan kardeşi Ahmet Aktaş da var.

Bakan Yardımcısı Aktaş konuyla ilgili olarak, "Kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereği yapılır" dedi.

Özgür Özel’in, dünkü grup toplantısının gündemi Yunus Emre Vakfı idi.

Özel, vakfın naylon fatura yöntemiyle dolandırıldığını ve kasasının boşaltıldığını iddia etti.

Belgeleri kameralar önünde vatandaşlarla paylaştı.

Yolsuzluk iddialarıyla ilgili ilk suç duyurusunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış.

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Her geçen gün ahlaki erozyon büyüyor. Buna bir de yolsuzluk yapana sahip çıkmayı eklemeyelim. Yolsuzluğu yapan muhalefetten de olsa, iktidardan da olsa dışlanmalıdır. Vatandaşın gündeminde hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı var. Milletin beklentisi yolsuzlukların yarıştırılması değil, hizmetlerin yarıştırılmasıdır.

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2024 yılı, emekliler yılı olarak ilan edilmişti.

“Nasıl geçti habersiz, o güzelim yıl

Her anını dün gibi hatırlarım.”

2024’te emeklilerin durumu ileriye değil kötüye gitti.

2025’te daha da kötüye…