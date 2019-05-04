Yolda görenler taksiyi durdurup fotoğraf çektiriyor



Maket araçların şuana kadar kendisine görüş mesafesinde ve kullanımda herhangi bir sıkıntı çıkartmadığını aktaran Gök, “İlk başlarda bu araçları yapıştırmamıştım, frene basınca yerinde durmuyorlardı. Ancak şimdi bunların hepsini aracın konsoluna yapıştırdım, o yüzden bana hiçbir engeli olmuyor” dedi.