Yolda görenler taksiyi durdurup fotoğraf çektiriyor
Ordu’da taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk hayali olan oyuncak arabalardan yaptığı koleksiyonu, ticari taksinin konsolunda sergiliyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk yıllarında hayali olan oyuncak ve maket arabalara olan ilgi ve hevesini, ticari taksisinde sergileyerek gideriyor. Çocukluk yıllarında oynayamadığı maket ve oyuncak araçları, biriktirerek, aracın konsol kısmında sergileyen Gök, müşterilerin de beğenisini kazanıyor.
Yaklaşık 5 yıldır ticari taksi şoförü olarak hizmet veren evli ve 3 çocuk babası Gök, ticari taksisinde oluşturduğu ve neredeyse her gün temizlediği koleksiyonuna, kendi çocuklarının da büyük ilgi gösterdiğini, araçları evlatlarına dahi vermeye kıyamadığını belirtiyor.
Traktörden otobüse, motosikletten kamyona kadar çeşitli maketleri bulunan Gök, imkanlar dahilinde koleksiyonunu daha da büyütmeyi hedefliyor.
Maket araçların şuana kadar kendisine görüş mesafesinde ve kullanımda herhangi bir sıkıntı çıkartmadığını aktaran Gök, “İlk başlarda bu araçları yapıştırmamıştım, frene basınca yerinde durmuyorlardı. Ancak şimdi bunların hepsini aracın konsoluna yapıştırdım, o yüzden bana hiçbir engeli olmuyor” dedi.