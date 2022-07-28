Yolcu uçaklarında bu detayı çok az kişi biliyor! Eğer bu işaret varsa...

Uçak yolculuğu hemen hemen seyahat edecek kişilerin artık ilk tercihi olmuş durumda. Özellikle uzun mesafeli seyahat edecek kişiler yolculuk süresini kısaltmak için otobüs veya özel araç yerine uçakları tercih ediyor. Uçağa binen kişilerin seyahat süresince uçaktaki küçük detaylar kimi zaman dikkatini çekiyor. Çoğu kişinin merak bile etmediği uçaktaki küçük ayrıntılar aslında uçak için hayati öneme sahip.