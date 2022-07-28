Yolcu uçaklarında bu detayı çok az kişi biliyor! Eğer bu işaret varsa...
Uçağa bindiğimizde gözümüze birçok küçük detay takılır ancak çoğu zaman bunların ne olduğunu merak bile etmeyiz. İşte yolcu uçaklarında çok az kişinin bildiği küçük detaylar...
Uçak yolculuğu hemen hemen seyahat edecek kişilerin artık ilk tercihi olmuş durumda. Özellikle uzun mesafeli seyahat edecek kişiler yolculuk süresini kısaltmak için otobüs veya özel araç yerine uçakları tercih ediyor. Uçağa binen kişilerin seyahat süresince uçaktaki küçük detaylar kimi zaman dikkatini çekiyor. Çoğu kişinin merak bile etmediği uçaktaki küçük ayrıntılar aslında uçak için hayati öneme sahip.
İşte camlardaki delikten uçağın kanatlarındaki kancalara, pilotların arkasındaki çekiçten uçak kapılarındaki kollara kadar uçaklardaki az bilinen detaylar...
Kanatlardaki kancalar
Çoğu uçakta bulunan bu kancalar acil çıkış slaytını kullanmaya yarar. Güvenlik ipi kancaya geçirildikten sonra yolcular kolaylıkla tahliye edilir.
Kokpitte bulunan çekiç
Birçok ülkenin kanunlarında olduğu gibi çekiç bir acil durum ekipmanı parçasıdır. Kokpitte bulunması gerekir.