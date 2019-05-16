Yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hava Karakurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Karakurt'un cesedi otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavileri devam ediyor.