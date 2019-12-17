Yok böyle bir değişim! Kocasının metresinden gelen o mesajı görünce...

Betsy Ayala'nın zayıflama hikayesi resmen ibretlik. 17 yaşındayken tanıştılar ve görüşmeye başladılar. Bir süre sonra da evlendiler. Kızları oldu. İlk görüşte aşktı. En azından Betsy Ayala böyle düşünüyordu. Birliktelikleri 2013 yılının aralık ayında sona erdi. Ayrılma nedenleri ve sonrasında yaşananlar ise film senaryosu gibi.