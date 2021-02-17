Yok böyle bir bal! Canlı yayında uyuyarak 111 bin TL kazandı
ABD'de Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı sadece uyuyarak 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı. Bakın bu ilginç olayın amacı neydi?
Video oyunu odaklı canlı yayın platformu olan Twitch oldukça ilginç bir yayına ev sahipliği yaptı.
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Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu.
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Tech Times’ta yer alan habere göre, Los Angelas'ta yaşayan 26 yaşındaki Andy, "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi.
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Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.
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