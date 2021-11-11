 Yok artık! Kuruyan Marmara Gölü'nü traktörlerle sürüp tarım arazisine çevirdiler

Göl yatağında izinsiz faaliyet yürüten Ş.O., A.A. ve C.A. ile Ş.O. adına gübreleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen G.U. ve S.B.’ye Devlet Su İşlerine gönderilmek üzere jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.